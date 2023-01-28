У районі Вугледара армія РФ концентрує сили та завдає ударів – ЗСУ

У районі Вугледару на Донеччині російські військові концентрують сили та завдають масованих ударів по обороні українських бійців, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що бої у районі Вугледара тривають протягом останніх кількох місяців. Поки російська армія не досягла успіхів на цьому напрямку та зазнала значних втрат.

«Росіяни вже декілька місяців підряд робили спробу прорвати там нашу оборону... В районі Павлівки, коли були гарячі бої. Там фактично розбито їхню 55 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Зараз вони теж концентрують сили, потужні агресивні удари по нашій обороні», – заявив речник.

За його словами, на цьому напрямку війська РФ за добу завдали 299 ударів артилерією та РСЗВ, провели 34 штурми, ЗСУ вдалось відбити всі атаки. Череватий підкреслив, що втрати окупантів у районі Вугледара за добу становлять 108 осіб вбитими та 136 пораненими.

«Напрям їхній зрозумілий, вони хочуть, прорвавши нашу оборону, рухатися далі у район Покровська, Добропілля. Мета цих агресивних дій і на цьому напрямку, і в напрямку Бахмуту – це захопити нашу українську Донецьку область і подати як певну ціль так званої «спецоперації» як звільнення народу «ЛНР/ДНР», – сказав Череватий.

Видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

Раніше сьогодні у розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.