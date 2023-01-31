Втрати Росії на війні в Україні перевищили 127 тисяч – Генштаб

Російська армія втратила близько 850 військових за останню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 31 січня.

За даними командування, загальні втрати російських збройних сил склали 127 500.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

3 201 танк

6 378 бойових броньованих машин (+9)

2 197 артилерійських систем (+1)

454 реактивні системи залпового вогню (+1)

221 засіб протиповітряної оборони

293 літаки

284 гелікоптери

1 951 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+4)

796 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 048 автомобілів і автоцистерн (+7)

200 одиниць спеціальної техніки (+1)

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.