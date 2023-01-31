Вторгнення до України стало «результатом нестримної корупції» в Росії – Transparency International

Корупція в Східній Європі та Центральній Азії залишається на високому рівні, йдеться у висновках Індексу сприйняття корупції (CPI) за 2022 рік, складеного організацією Transparency International.

Річний CPI, опублікований 31 січня, показує, що показник корупції в багатьох країнах досяг історичного мінімуму в 2022 році. При цьому вторгнення Росії в Україну стало «найжорстокішим результатом нестримної корупції та клептократії» за весь 2022 рік, заявила регіональна радниця Transparency International у Східній Європі та Центральній Азії Алтинай Мирзабекова.

«Настав час прокинутися для лідерів Східної Європи та Центральної Азії, щоб вони нарешті взяли на себе зобов’язання подолати поширену корупцію та підтримати демократію, стабільність і основні свободи для всіх людей у всьому регіоні», – сказала Мирзабекова в пресрелізі, який супроводжує звіт.

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Роки бездіяльності проти корупції дозволили клептократам захопити владу, підірвати демократичні процеси, обмежити громадянський простір і послабити державні інституції, підживлюючи насильство, конфлікти та нестабільність у Східній Європі та Центральній Азії, йдеться у звіті.

CPI оцінює 180 країн і територій щодо сприйняття корупції в державному секторі, використовуючи дані з 13 зовнішніх джерел, в тому числі від Світового банку, Всесвітнього економічного форуму, консалтингових компаній та аналітичних центрів.

«Російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року стало яскравим нагадуванням про загрозу, яку становлять корупція та відсутність підзвітності уряду для глобального миру та безпеки», – заявили в Transparency International.

Як пояснюють в організації, російські клептократи накопичили свої статки, засвідчивши вірність президенту Володимиру Путіну в обмін на вигідні урядові контракти та захист своїх економічних інтересів.

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«Відсутність будь-яких обмежень для влади Путіна дозволила йому безкарно переслідувати свої геополітичні амбіції. Цей напад дестабілізував європейський континент, загрожуючи демократії та вбиваючи десятки тисяч», – додають автори звіту.

Україна посіла 116-те місце в цьогорічному рейтингу, набравши 33 бали. За даними Transparency International, до початку повномасштабного вторгнення того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Україна мала низький бал, але проводила реформи. Навіть після початку бойових дій країна продовжувала віддавати пріоритет антикорупційним реформам і ухвалила нову Національну антикорупційну стратегію в червні минулого року.

«Однак війни порушують нормальні процеси та підвищують ризики, дозволяючи корупціонерам привласнювати собі кошти, призначені для відновлення, як це було видно в середині січня, коли розслідування викрили спекуляцію на війні в міністерствах оборони та розвитку громад і територій», – заявили в Transparency International.

Середній глобальний CPI залишається незмінним і становить 43 бали 11-й рік поспіль. Цього року рейтинг очолила Данія (90), за нею йдуть Фінляндія та Нова Зеландія, кожна з яких має 87 балів.