«Украй важливе зміцнення антикорупційних інституцій» – посли G7 українській владі

Посли країн «Групи семи» вважають, що Україні слід мати і реалізувати державну антикорупційну програму. Заяву такого змісту вони опублікували в твітері 30 січня.

«Посли «Групи семи» вважають, що для України вкрай важливе подальше зміцнення антикорупційних інституцій шляхом затвердження та впровадження державної антикорупційної програми, що викликає довіру. Це зміцнить стійкість України під час війни та стане ще одним кроком до її європейського майбутнього», – ідеться в повідомленні.

Кілька днів тому дипломати спілкувалися головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим, і за підсумками тієї зустрічі посли країн «Групи семи» «підкреслили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України».

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заявила 30 січня, що усі 22 претенденти виконали практичне завдання та пройшли оцінювання особистісних компетенцій. Як заявив голова комісії Микола Кучерявенко, тепер члени комісії переходять до перевірки доброчесності кандидатів та співбесід.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше висловив сподівання, що конкурсна комісія відбере трьох кандидатів на директора НАБУ до 31 січня.

Відповідно до законодавства, директор НАБУ призначається на посаду та звільняється з посади Кабміном. На розгляд прем’єр-міністру вносяться кандидатури трьох претендентів.

Директором Національного антикорупційного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в сфері права не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше п’яти років, володіє державною мовою.