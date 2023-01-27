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Зеленський очікує, що НАБУ матиме нового директора через тиждень

Національне антикорупційне бюро України отримає нового директора через тиждень. Про це, як передає «Укрінформ», президент України Володимир Зеленський заявив 27 січня під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи в польському Натоліні.

«У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу», – сказав Зеленський.

За його словами, після цього усі антикорупційні інституції Україні «будуть працювати на 100%».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше висловив сподівання, що конкурсна комісія відбере трьох кандидатів на директора НАБУ до 31 січня.

17 січня комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ за результатами тестування загальних здібностей відсіяла 28 кандидатів. До наступного раунду пройшли 22 претенденти. Наступний етап, практичне завдання, має відбутися в один день одночасно для всіх кандидатів.

Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року.

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