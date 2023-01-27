Мустафа Найєм очолить Агентство відновлення та розвитку інфраструктури – уряд

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм залишить посаду у відомстві і очолить Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомило міністерство 27 січня.

За словами міністра Олександра Кубракова, в його задачі входитиме запуск роботи з першими об’єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії із закордонними донорами та координація запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів для відновлення.

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«Впродовж найближчих двох місяців в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс в центрі та регіонах. Разом з тим, ми відкриті до співпраці з представниками громадськості в питаннях протидії корупції та впровадження сучасних стандартів і процедур в процесі управління проєктами», – заявив він.

Водночас Агентство шукає «найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій».

Мустафа Найєм працював заступником міністра інфраструктури з серпня 2021 року.

Кабмін створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в січні, аби «оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів».