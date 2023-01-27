«Жодної цілої хати»: Очаків потерпає від російських ракетних ударів

Як під постійними обстрілами живе Очаків? Що розповідають місцеві жителі про дії російської армії? Наскільки пошкоджені будинки в місті? Яка допомога потрібна людям, щоби долати наслідки ракетних атак, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські військові майже щодня обстрілюють місто Очаків, що у Миколаївській області. Зокрема, про обстріли цієї громади очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім лише за попередній тиждень повідомляв 25, 24, 21 і 20 січня.

лише за попередній тиждень повідомляв 25, 24, 21 і 20 січня. Внаслідок ракетного удару, який російська армія завдала 9 січня, поранення отримали 15 людей, в тому числі дворічна дитина. Тоді окупанти влучили в сховище протикорабельних мін часів Другої світової війни, які були завчасно залиті бетоном.

За даними Офісу генпрокурора, тоді пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Заступник міського голови Очакова Олексій Васьков 10 січня розповів, що станом на цей день у місті пошкоджено понад 5 тисяч будинків, що становить приблизно 70% від усієї кількості домоволодінь.

«Хиталася земля»

Кореспондент «Новин Приазовʼя» поспілкувався з жителями Очакова, будинки яких постраждали від обстрілів російської армії. Вони розповіли, що їм довелося пережити 9 січня і доводиться переживати щодня.

Була пряма така буря, летить скло, квіти, земля, все це летить

Валерій: 9 січня десь опівдні РСЗВ (обстріл – ред.). Ми пішли в укриття – до підвалу, посиділи там, скасування тривоги не було, притихло трохи. Я кажу: «Ходімо в дім». Зайшли в будинок і знову один постріл, а другий – прямо винесло вікна. Я дружині кажу: «Лягай». Вона лягла на підлогу, я не встиг на підлогу, але був захищений. Вікна полетіли одна кімната, друга, в третій протяг понесло, а ми були між двома стінами, ось це врятувало. Була пряма така буря, летить скло, квіти, земля, все це летить і як бабах, вибух. І потім хвилин через 10 ще щось було, я неясно пам'ятаю, злякалися. Потім затихло. Ми вийшли в одну кімнату, а там немає ні вікон, ні дверей. Вийшов надвір, даху немає, став шукати вирву. Думав спочатку, що пряме влучення. Вийшов на подвір'ї ніякої ями, пройшовся, подивився. А це, видно, вибухова хвиля була така потужна.

Галина: Все, що я почула, я була на роботі, це гучний бабах. Прийшла додому і побачила розруху повну. Вивернуло все – вікна, двері в кімнаті вивернуло. Якби я була вдома, то може б і не балакала вже з вами. Це просто диво, що нікого не вбило. Це просто диво. Це ж був білий день, люди ходили по місту.

Коли зайшов у квартиру там вікон немає, шафа лежить на ліжку, де я мав спати

Віталій: Я останнім часом ночую в коридорі, щоби не під вікнами. Сидів, дивився щось в інтернеті, будинок затремтів і посипалися вікна. Я підірвався і швидко побіг у підвал, усе. Коли зайшов у квартиру там вікон немає, шафа лежить на ліжку, де я мав спати, якось пощастило, що був у коридорі. Буває нічого не прилітає. Буває по 2-3 рази (на день – ред.). Вночі було і 20 із чимось разів я налічував за годину.

Валентина: Оце ж 9-го числа, хто його зна. Такий вибух у нас був страшенний, у нас все хиталося. Вся земля. Так не тільки в нас і в Херсон, і в Миколаєві від нашого вибуху. Сирена почалася і ми пішли в підвал, посиділи напевно з пів години та потім оце як трухнуло все. Ми всі в шоку. Ми й досі всі трусимось. Страшно було. Вдома вікон немає. Я вже раз вставила вікна.

«Центр міста без дахів»

Керівник благодійної організації «Відновлення» Володимир Тимошенко розповів, що найбільше жителі Очакова потребують будівельних матеріалів.

Люди потребують плівки та шиферу

«Там дуже багато зруйнованих будинків, дахів практично немає, вікон немає, дверей немає і люди потребують плівки та шиферу, щоб можна було відремонтувати дахи й щоб просто будинок зберегти. Якщо будуть дощі, заллє все і там практично хати не буде. Будівельні матеріали – це те, що найбільше потребують очаківці. І, звісно, миру», – сказав волонтер.



В деяких районах міста немає жодного вцілілого будинку, каже волонтер.



«Ми були на тому тижні – практично центр (міста – ред.) весь без дахів, пошкоджені вікна, двері та дах. Центр це ближче до берегової лінії. Туди далі менше вже, а центр, берегова лінія – практично немає жодної цілої хати», – каже Тимошенко.

За його словами, багато людей самостійно відновлюють свої будинки.



«Вони не сидять на місці, не чекають поки, хтось щось привезе. Вони намагаються самі все робити. Якщо ми там були і через 2 дні приїжджаємо, то вже вікна забиті. Але це потрібно швидко робити, бо якщо дощ піде, то хата взагалі зруйнується», – зауважив волонтер.

«Тривоги по кілька разів на день»

Міський голова Очакова Сергій Бичков у коментарі «Новинам Приазов'я» сказав, що сигнали повітряної тривоги лунають у місті кілька разів на день. Також мер розповів про гуманітарну ситуацію в місті.

Щомісяця люди отримують продуктові набори

«Магазини всі функціонують, з продуктами все в порядку. Пенсії, зарплати виплачуються, Вода, світло, каналізація, тепло є. Світло по годинах згідно з графіком, який існує по всій Україні. Тому все в порядку. Що стосується гуманітарної та продовольчої ситуації, вона вся вирівняна до автоматизму. Практично щомісяця люди отримують продуктові набори від нас і від Червоного хреста, який працює тут», – запевнив Бичков.



За його словами, місцева влада намагається забезпечувати будівельними матеріалами жителів Очакова, житло яких зазнало руйнувань.

«Що стосується будівельних наборів для відновлення зруйнованого житла приватного сектору та багатоквартирних будинків, закуповуємо і намагаємось забезпечити кожного жителя, який зазнав руйнувань. У нас ще працюють бригади в місті по відновленню, безкоштовно людям відновлюємо дахи на скільки можемо, наскільки нам дозволяє бюджет», – сказав мер.

Даємо буржуйки і видаємо безкоштовно дрова, по два куби на кожну людину

Бичков зазначив, що частина жителів Очакова виїхала, але й багато хто залишається в місті: «Якщо у людини немає ніякого тепла чи він не підключений до газу і в нього не підключена електрика ще до війни, ми даємо буржуйки і видаємо безкоштовно дрова, по два куби на кожну людину у кого приватні будинки».

Без електрики та газу

Виконувач обов'язків начальника військової адміністрації Миколаївського району, до якого входить Очаківська громада, Максим Кашуба розповів про гуманітарну ситуацію у всьому районі.

«По-перше, район забезпечується деревиною і паливом, бо є декілька населених пунктів, які деокуповані, на жаль там дуже значні руйнування серед об'єктів критичної інфраструктури, там немає електрики, немає газопостачання. Тому влада спрямовує туди деревинопаливо, також неодноразово спрямовували генератори та інші засоби, які можуть дозволити людям більш менш комфортно пережити зиму», – сказав він.



Електропостачання у Миколаївському районі відновлюють поступово, повідомив начальник ВА.



«Ворог цілеспрямовано руйнував підстанції, лінії електропередач і на жаль я не можу сказати, що вся територія району зараз має електрику. Але зараз йдуть активні відновлювальні роботи. Наприклад, вже підняли лінії в Прибузькому, запитана частина Шевченківської територіальної громади, є газ частково в Галицинівській територіальній громаді. Тобто роботи йдуть і вони будуть вестись надалі», – запевнив Кашуба.



Скільки людей виїхало з Миколаївського району, він сказати не зміг. Втім, за даними начальника ВА, до цього регіону переїхали 34 тисячі осіб з інших областей, де тривають бойові дії або окупація. Медичні послуги, соціальні послуги надаються жителям безперебійно, запевнив голова адміністрації.