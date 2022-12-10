«Залишилися тільки ворожі солдати». Чи готує армія РФ наступ з окупованої Кінбурнської коси?

Чому російські військові знов обстріляли Миколаїв? Чи є загроза наступу армії РФ із Кінбурнської коси, яка залишається окупованою? Як налагоджують життя на деокупованих територіях регіону? Чи повертаються туди українці? Про розмінування та успіх у боротьби Миколаївщини з ворожими дронами проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У ніч на 8 грудня після майже місячної паузи російські військові знову обстріляли Миколаїв. Голова військової обладміністрації Кім повідомив, що постраждав цивільний об’єкт.



– Я це пов’язую з тим, що Росія – країна-терорист. Тому, що обстріляли підприємство з автобусами цивільними нашими. За словами мера, 21 автобус пошкоджено чи знищено. Це не військова ціль, в принципі як і всі їхні обстріли. Вони виїхали на лінію, щоб дістати до нас і вистрелили.



Російські війська регулярно обстрілювали Миколаїв. Зокрема, використовуючи для цього ракети С-300 та іранські дрони. Боротьбу з останніми Кім назвав «дуже вдалою» останнім часом. У листопаді влада Миколаєва повідомила про створені спеціальні екіпажі, які «полюють на ворожі дрони».

Я вважаю, що розібралися з цими дронами, як їх збивати, більшість з них будуть і надалі збитими

– Останні 2 рази там на 100% відпрацювали Збройні сили України. На початку цим займалися (знищенням дронів – ред.) і Збройні сили, і територіальна оборона, і Національна гвардія, і патрульна поліція – вони всі підпорядковуються ЗСУ. На зараз вся Україна добре протистоїть цим «шахідам». Нещодавно Дніпропетровщину атакували дронами 14 штук, вони їх всі збили. Тобто я вважаю, що розібралися з цими дронами, як їх збивати, більшість з них будуть і надалі збитими, це буде неефективна зброя.

«Залишилися тільки ворожі солдати»

Наразі в Миколаївській області залишаються окупованими три населені пункти – це села Покровка, Покровське та Василівка, що розташовані на Кінбурнському півострові. За інформацією Кіма, окупанти депортували звідти всіх місцевих жителів до окупованого Криму.

Там всього 37 осіб залишалося. Росіяни примусово їх виселили та вивезли в напрямку Криму

– Десь трохи менш як тиждень тому росіяни примусово їх виселили та вивезли в напрямку Криму. Далі Криму – я не знаю. Там всього 37 осіб залишалося. Це маленькі села, вони коштом туристів в принципі жили та взимку там 100-200 осіб було в мирний час. Тому на зараз там нуль цивільних, тільки ворожі солдати.



Також посадовець зазначив, що головна мета окупантів там – утримати цю територію, а не просуватися далі, та наступати на Миколаївщину. Кім підтвердив, що були випадки, коли російські військові здавалися в полон разом з технікою та зауважив, що це була «пропозиція» української сторони, якою скористалися окупанти.



Щодо тих, хто співпрацював з окупаційними силами на захоплених територіях, очільник області широко коментувати не став, посилаючись на слідчі дії.



– Тих, кого знайшли, зараз арештували, це, в першу чергу якась адміністративна ланка, яка допомагала окупантам. Що стосується людей простих, там ніхто не полює на відьом, не чіпає це питання. Якщо людина співпрацювала та шкодила Збройним силам України, то вона буде відповідати по закону. Зараз ідуть слідчі дії та стабілізаційні заходи.

Разом із тим він відзначив роботу медиків, які не покидали свою справу протягом всього терміну окупації.



– Вони герої, вони заховали документи наших бійців ЗСУ, вони не видали жодного нашого бійця, вони обслуговували людей і не дозволили там розікрасти все, я не знаю як у них це вийшло. Вони залишалися там, залишалися вірними Україні та працювали весь цей час.

«Десятки років на розмінування»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації зауважив, що на деокупованих територіях регіону немає потреби в евакуації цивільного населення. А головна небезпека там зараз – заміновані окупантами території та обʼєкти.



– Там основна проблема – це розмінування. Тобто в нас з 11 листопада по 8 грудня – нуль загиблих, один – легко поранений. Тобто ситуація по статистиці дуже гарна. Я гадаю, що ми їх (окупантів – ред.) дістанемо, та буде ще безпечніше.

За словами Кіма, саме через замінування є проблематичним транспортне сполучення зі звільненою Снігурівкою та деякими селами на півдні області.

Немає сполучення не через те, що у нас дороги непроїзні – вони вже відновлені та відновлюються далі, а через те, що там дуже багато мін

– Там два пошкоджених мости на основному напрямку «Снігурівка-Миколаїв», відновлене вже сполучення «Снігурівка-Березнегувате». Два мости ми відремонтуємо найближчим часом. Але немає сполучення не через те, що у нас дороги непроїзні – вони вже відновлені та відновлюються далі, а через те, що там дуже багато мін і обмеження є щодо повернення до домівок, які в цих селах. Там є ще 5 мостів південніше Снігурівки, які теж треба відновлювати для того, щоб сполучення було як і раніше. Але це все супроводжується розмінуванням. Дуже багато мін і саме через це немає регулярного сполучення, але воно буде.



Голова військової адміністрації назвав найбільш небезпечні об’єкти зараз в області.



– Найнебезпечніше – це лісосмуга, яка була військова, де було протистояння. На другому місці – це місця, де вони проживали. Тобто там, де вони знаходилися, там є небезпека. Були випадки, коли вони (російські військові – ред.) мінували навіть підвал багатоповерхівки.

Кім припустив, що на розмінування регіону, зокрема Кінбурнської коси, можуть піти «десятки років».



– Що стосується будівель, там буде незрозумілий термін. Що стосується полів, посадок і великих територій, то я наведу приклад, що Кінбурнську косу ми зараз до масштабної війни ще в січні продовжували розміновувати після Другої світової війни. Тому там ситуація складна. Море, звичайно, ще складніше, тому що течії викидають (снаряди – ред.). Що стосується полів, ми це зробимо, але, я думаю, на це піде десятки років.

Пошкоджено майже 14 тисяч обʼєктів

Ситуація щодо руйнувань на звільнених територіях відрізняється, каже Кім.

– Ті села, які були в окупації, але не були на лінії вогню, ми (ЗСУ – ред.) по них не стріляли, вони абсолютно цілі. Ті села, населені пункти, які розташовані по лінії фронту, зруйновані на 90% деякі. Але в селах, де немає великих руйнувань, там вже відновлене електропостачання, якийсь відсоток, критична інфраструктура зараз заживлена, відновлюється надалі подача води та тепла. Тобто поступово життя там повертається.

Віталій Кім повідомив, що загалом від дій російської армії пошкоджено майже 14 тисяч об’єктів інфраструктури, зокрема критичної.

– Відбудова почалася, ми працюємо над відновленням екстрено, скажімо так. Пошкоджені об’єкти – всього 13958, з них об’єкти життєзабезпечення газо- 1019, електро- 881, водо- 32, теплопостачання 96. Це пошкоджені чи знищені об’єкти в Миколаївській області з переліку критичної інфраструктури.

Водночас руйнувань зазнали понад 9 тисяч житлових будинків. Певна частина з них вже відбудовані, зазначив посадовець.

– На зараз є закон, який буде компенсувати ці руйнування населенню, але немає процедури. Наскільки я розумію, це має бути через рішення міжнародного суду щодо компенсації, в тому числі коштом заарештованого російського майна й активів.

За даними голови ОВА, тисячі квартир, будівель вже відновлені за допомоги від центральної влади України, волонтерів, західних партнерів.

– Весь цей час усі 9 місяців щодня бригади ремонтували, в тому числі добровольчі. З матеріалів, які нам поставляють на безплатній основі чи тих, що ми купували.

Проте не всі пошкоджені об’єкти можна відремонтувати. Серед таких – будівля Миколаївської обласної державної адміністрації.

– На жаль, є експертиза, що вона не підлягає відновленню. На рішення обласної ради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене і, я думаю, що це приведе до знесення та будівництва нової.

10 листопада Сили оборони України звільнили місто Снігурівка Миколаївської області. Інформацію про це оприлюднили військові розвідувального батальйону у своєму зверненні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім 11 листопада заявив, що вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси , звільнена.

11 листопада заявив, що вся Миколаївська область, крім , звільнена. Починаючи з 11 листопада, безпекова ситуація у Миколаєві та області «значно покращилась», заявив 30 листопада Віталій Кім.