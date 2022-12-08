Російські війська обстріляли Миколаїв, постраждали пасажирські автобуси – Сєнкевич

Російські війська обстріляли територію приватних транспортних підприємств у Миколаєві, повідомив 8 грудня мер міста Олександр Сєнкевич.

За його даними, обстріл пошкодив щонайменше 21 одиницю техніки:

«Це переважно пасажирські автобуси та автомобільна техніка. Також пошкоджень зазнала двоповерхова будівля – вона частково зруйнована. За даними адміністрації району, довколишні житлові будинки не постраждали», – написав міський голова.

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Сєнкевич повідомив, що російські війська обстріляли Миколаїв увечері 7 грудня із зенітно-ракетних систем С-300.

Попри те, що обстріли Миколаєва тривають, безпекова ситуація у Миколаєві та області «значно покращилась» після деокупації частини Миколаївщини та сусідньої Херсонщини, повідомив голова Миколаївської області Віталій Кім.