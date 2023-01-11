Російські військові обстрілюють населені пункти на окупованій ними лівобережній Херсонщині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За інформацією українських військових, щоб погіршити гуманітарну ситуацію, завдаються ударів по Олешках, Голій Пристані й дачних поселеннях між цими містами. У такий спосіб місцевих жителів примушують до «добровільної евакуації» у бік Росії. Про усе це Генштаб ЗСУ заявив на початку січня.

Водночас російський уряд виділив 175 мільярдів рублів на переселення 100 тисяч людей з Херсонщини до Росії. Про це 6 січня повідомило видання Bloomberg з посиланням на розпорядження прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, яке потрапило до журналістів.

Навіщо російські військові обстрілюють окуповані міста Херсонської області? Чи відбувається «евакуація» місцевих жителів до російських регіонів? Для чого окупанти можуть проводити перепис населення на окупованих територіях? Відповіді – у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Переселення жителів Херсонщини в Росію

Bloomberg пише , що Росія планує витратити два мільярди 400 мільйонів доларів (що є еквівалентом 175 мільярдів рублів) на переселення ста тисяч людей з Херсонської області в Росію. Тобто, в залежності від коливання курсу валют, на переселення однієї людини піде 24-25 тисяч доларів.

За версією видання, таким чином Росія визнає, що «Кремль не має надії захопити частину українського регіону, яку його війська залишили восени». Гроші на «переселення» громадян України російська влада хоче зібрати з державних компаній та виробників добрив і вугілля.

На деяких захоплених територіях російські окупаційні сили провели перепис населення, щоб виявити людей, які мають родичів у Росії, скласти плани з примусової евакуації. Про це 5 січня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, місцеві жителі без родичів-росіян направлятимуться до так званих «центрів біженців».

«Їхня ціль – деукраїнізувати цю землю»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко вважає, що за допомогою обстрілів російські військові змушують жителів окупованої частини області залишати свої домівки, щоб використати їх на власний розсуд. Самойленко сказав це в коментарі «Новинам Приазов’я».

Окупаційні сили розповідають, що треба виїжджати, треба знаходити нові помешкання на території РФ

«Окупанти обстрілюють населені пункти, в яких самі перебувають. Вони стріляють з одного боку населеного пункту по іншому, щоб, напевно, спровокувати місцеве населення на виїзд. Бо вони (окупаційні сили – ред.) розповідають про те, що треба виїжджати, треба знаходити нові помешкання на території РФ, та інші провокативні речі, які вони підкріплюють провокативними обстрілами», – розповів політик.

За його словами, «обстріли, які відбуваються з боку ЗСУ, мають точковий характер» й направлені на «місця скупчення або техніки, або живої сили противника». Голова Херсонської облради також закликав місцевих жителів заради збереження життя виїжджати в європейські країни.

Щодо перепису населення окупантами, то його метою може бути як організація «депортації», так і мобілізація чоловіків, вважає Самойленко. За його інформацією, на окупованій частині Херсонщини перепис поки що не проводиться.

Деякі люди, які пристали на пропозицію окупантів, опинилися в районах Крайньої Півночі

Голова Херсонської облради просить населення не приймати пропозиції окупантів про виїзд у Росію.

«Деякі люди, які пристали на пропозицію окупантів, опинилися в районах Крайньої Півночі, на територіях не дуже розвинених і придатних для проживання людей. Не пропонують (представники російської влади – ред.) проживання в комфортних містах. Тим паче їхня ціль – деукраїнізувати цю землю», – висловився Самойленко.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини українського півдня, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Херсонці – про російську «евакуацію»

«Новини Приазов’я» поспілкувалися з жителями Херсону, чиї родичі живуть на окупованій частині області. Ми запитали, що вони знають про російську «евакуацію».

Я сама просиділа з дитиною в окупації, й були з їхньої сторони пропозиції щодо евакуації

«На лівому березі в окупації перебуває моя мама. Вона – у Голій Пристані. Я сама просиділа з дитиною в окупації, й були з їхньої (окупантів – ред.) сторони пропозиції щодо евакуації. Мені з дитиною дозволили виїхати в Херсон. Тільки зараз вони вивозять до Голої Пристані, самі евакуюють. У мене подруга через них евакуювалася – зараз перебуває в Краснодарі», – розповіла місцева жителька Аліна.

«У Горностаївці була комендантська година, не дозволяли на вулицю виходити. З п’ятої години людина не могла вийти надвір. А у них – пічне опалення. Бабуся розповідала, що чоловік вийшов по дрова, двічі (вистрілили – ред.) в небо, а третій раз – в нього. Вбили, коротко кажучи», – говорить жителька Херсону Світлана.

У Генічеську – наші батьки. Теж чула, що примусово переселяють, не запитують

«У мене там (в окупації – ред.) – мій похресник. І в Генічеську – наші батьки. Теж чула, що примусово (переселяють окупаційні сили – ред.), не запитують. Не знаю, наскільки це правда. Читала, чула. На жаль, зв’язку з родичами немає», – зазначає херсонка Ганна.

Під час війни редакція не має можливості оперативно перевірити всю інформацію, озвучену героями публікації.

«В Європі пенсіонери їдуть на відпочинок, а в Росії – на цвинтар»

Мер окупованих Олешок Євген Рищук розповів «Новинам Приазов’я», що російські військові щодня обстрілюють місто. Щодо «відселення» людей з окупованих територій, то, на думку голови ОТГ, виділені на це гроші можуть бути розграбовані російськими чиновниками.

Наші «переселенці» є просто приводом виділити зайві кошти та їх роздерибанити

«Перед тим, як зробити щось добре для «переселенців», треба було зробити щось добре для населення Росії. Ми не бачимо, щоб там люди жили як в Європі. В Європі пенсіонери їдуть на відпочинок, а в Росії вони їдуть на цвинтар. Це по-перше. А по-друге, не треба забувати, що Росія – це держава, в якій зашкалює корупція, й наші «переселенці» є просто приводом виділити зайві кошти та їх роздерибанити», – висловив думку Рищук.

За даними голови Олешківської ОТГ, окупаційні сили наразі не проводять масову евакуацію до РФ, «але є інформація, що людей (які зголошуються їхати – ред.) вивозять у віддалені регіони Росії».

Немає ні евакуації, ні організованого виїзду окупаційної влади або жителів

Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів «Новинам Приазов’я», що місто, на відміну від деяких інших, не обстрілюється російськими військовими. Там досі перебуває окупаційна російська адміністрація.

«Немає ні евакуації, ні якогось організованого виїзду окупаційної влади або жителів», – сказав Яковлєв.

За його інформацією, представники російської влади пропонують українським громадянам переїзд у Крим чи сусідню Росію, але переміщення місцевих жителів не є масовим.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це «спеціальною операцію».