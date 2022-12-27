Мінінфраструктури повідомило про ремонт дороги до Бахмута та облаштування переправ

У Донецькій області відбувається ремонт дороги до Бахмута, триває облаштування переправ для перевезення поранених і забезпечення продовольства місцевим жителям.

«Дорожні бригади працюють на важливих транспортних артеріях регіону: там де вкрай важливо відновити проїзд. Для перевезення поранених, медичного та продовольчого забезпечення населення ремонтуємо дорогу до Бахмута», – повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що наразі облаштовано дві тимчасові переправи біля зруйнованих мостів.

Загалом на підконтрольній Україні частині області розчищено майже 50 км державних доріг, зазначили у відомстві.

За даними українських військових, армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щоб вийти на адміністративний кордон Донецької області.