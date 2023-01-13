Уряд створив Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури

Кабмін створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нову установу створили на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг.

Як заявив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, створення цього агентства дозволить «оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів».

За його словами, реалізація Плану великого відновлення України стане важливою частиною співпраці з Євросоюзом.

«Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-му відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців», – сказав Шмигаль.

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У Світовому банку станом на грудень вважають, що повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.