Японія виділила 95 млн дол на відновлення України

Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України через Програму розвитку ООН, повідомила пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Угода була підписана сьогодні послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та директоркою Регіонального бюро Програми розвитку ООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч.

Повідомляється, що допомога Україні буде зосереджена на п’яти ключових сферах:

посилення спроможності уряду реагувати на кризу;

підтримка держслужб;

відновлення критично важливої інфраструктури;

підтримка приватних підприємств;

зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйона доларів для проведення екстреного очищення України від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.