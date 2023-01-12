Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Японія виділила 95 млн дол на відновлення України

Кошти передані Україні через Програму розвитку ООН

Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України через Програму розвитку ООН, повідомила пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Угода була підписана сьогодні послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та директоркою Регіонального бюро Програми розвитку ООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч.

Повідомляється, що допомога Україні буде зосереджена на п’яти ключових сферах:

  • посилення спроможності уряду реагувати на кризу;
  • підтримка держслужб;
  • відновлення критично важливої інфраструктури;
  • підтримка приватних підприємств;
  • зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйона доларів для проведення екстреного очищення України від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG