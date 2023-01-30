Відбір директора НАБУ: 22 учасники переходять до фінішних етапів конкурсу

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ заявила, що усі 22 претенденти виконали практичне завдання та пройшли оцінювання особистісних компетенцій. Про це повідомляє комісія у телеграмі.

Як заявив голова комісії Микола Кучерявенко, 30 січня завершили етапи тестування і переходять до перевірки доброчесності кандидатів та співбесід.

За повідомленням, перевірка володіння кандидатами професійними практичними навичками проводилася через вибір одного з 20 закритих конвертів, які містили різні завдання, завдання на оцінку організаційних та лідерських якостей – один з двох закритих конвертів.

Вибір конвертів із завданнями відбувся у присутності запрошених спостерігачів та представників медіа під час чергового засідання комісії.

17 січня комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ за результатами тестування загальних здібностей відсіяла 28 кандидатів, а до наступного раунду пройшли 22 претенденти.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше висловив сподівання, що конкурсна комісія відбере трьох кандидатів на директора НАБУ до 31 січня.

Відповідно до законодавства, директор НАБУ призначається на посаду та звільняється з посади Кабміном. На розгляд прем’єр-міністру вносяться кандидатури трьох претендентів.

Директором Національного антикорупційного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в сфері права не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше п’яти років, володіє державною мовою.