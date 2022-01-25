Україна в індексі сприйняття корупції посідає 122 місце серед 180 країн – Transparency International

Україна отримала 33 бали зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції у 2021 році та посіла 122 місце серед 180 країн, йдеться у звіті Transparency International Ukraine.

«Поруч із Україною – африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал нас випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир – всі вони мають по 33 бали. З-поміж сусідів Україна знову вище лише за Росію – сусідка-агресорка також втратила 1 пункт і тепер з 29-ма балами посідає 136 місце. Крім цього, знизилися бали Угорщини – 43 бали (-1 бал, 73 місце) та Білорусі. Остання цьогоріч втратила аж 6 балів і з 41 балом посідає 82 місце. Свої показники не змінила Польща і залишилася лідеркою серед наших сусідів – 56 балів і 42 місце. А от покращити за рік свої бали вдалося Словаччині, Румунії та Молдові», – йдеться на сайті організації.

Повідомляється, що до незмінних лідерів дослідження – Данії та Нової Зеландії – долучилася Фінляндія – із 88 балами ці три країни очолюють Індекс сприйняття корупції 2021.

У кінці списку залишаються Сомалі, Сирія та Південний Судан.

«Це зниження в межах похибки свідчить про період застою. Влада затягує виконання багатьох важливих антикорупційних обіцянок. З одного боку, відновлено суттєву частину антикорупційної реформи після рішення КСУ у 2020 році та прийнято базові закони для перезапуску ВККС та ВРП. А з іншого, досі присутні негативні практики, які нівелюють досягнення – наприклад, втручання у справу Татарова, затягування з обранням керівництва САП, виведення певних публічних закупівель до річниць Конституції та Незалежності з-під дії профільного закону. Ми маємо пам’ятати, що відхилення від антикорупційного порядку денного грає на руку як внутрішнім, так і зовнішнім ворогам України», – прокоментував виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Боровик.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International на підставі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ та дослідницьких центрів. Чим нижче це число за шкалою від 0 до 100, тим корумпованішою вважається країна.