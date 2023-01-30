«Немає табу» на надання Україні винищувачів F-16 – премʼєр-міністр Нідерландів

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте не виключив надання Україні винищувачів F-16, але відзначив складність цього рішення.

«Немає ніякого табу, але це було б великим кроком», – сказав Рютте 30 січня в Гаазі на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, який також заявив, що не виключає надання Україні таких літаків, але при цьому назвав кілька умов.

Серед них, за словами французького лідера, є те, щоб надання такого обладнання не призвело до ескалації напруженості або не використовувалося «для атаки російської землі», а також щоб це не «послабило потенціал французької армії». Макрон додав, що Україні доведеться офіційно подати запит на літаки.

Пізніше 30 січня президент США Джо Байден негативно відповів на запитання, чи Сполучені Штати надаватимуть Україні F-16. Американський лідер не мав можливості розгорнути свою відповідь. Раніше в Білому домі заявляли, що не виключають нових постачань озброєнь для України, в тому числі і винищувачів.

Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії. Серед наступних потреб ЗСУ називають військові літаки та ракети більшої дальності, ніж наявні нині на озброєнні GMLRS, які можуть вражати обʼєкти противника на відстані до 70 кілометрів.