Резніков розповів про ситуацію на фронті та озвучив «список побажань» щодо озброєння

Ситуація на сході України залишається складною, тривають запеклі бої, але ЗСУ контролюють ситуацію, повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю канадському телеканалу CBC.

Також міністр озвучив «список побажань» щодо озброєння, яке необхідно Україні: винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. При цьому Резніков наголосив, що вони потрібні не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів армії РФ.

Глава Міноборони додав, що покладає надії на нові два тижні переговорів із партнерами щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як раніше було з засобами ППО та далекобійною артилерією.

«Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде, - ред.) можливим завтра», – сказав Резніков.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних вагань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.