Посли G7 наголошують на «критичній важливості» боротьби з корупцією у контексті допомоги Україні

Посли країн «Групи семи» (G7) наголошують на «критичній важливості» боротьби з корупцією у контексті збільшення іноземної допомоги Україні. Про це посли G7 за підсумками зустрічі з головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим.



«Посли G7 зустрілися з головою НАЗК Новіковим, який поінформував про антикорупційну політику та законодавство. Ми підкреслили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому 27 січня у твіттері.



Раніше цього тижня посли G7 зустрілися з головою ОПУ Андрієм Єрмаком. Як повідомлялося, у ході цієї зустрічі представники країн «Групи семи» також наголосили на «важливості судової реформи, корпоративного управління та боротьби з корупцією».

Ці зустрічі відбулися на тлі повідомлень ЗМІ про ймовірні закупівлі продуктів для українських військових за завищеними цінами. Після цього з’явилися заклики до відставки міністра оборони Олексія Резнікова.

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25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а нещодавно звільнили.

Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. У Міноборони кажуть, що Шаповалов попросив звільнити його, щоб не створювати «загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування». Міноборони наполягає, що звинувачення «є необґрунтованими та безпідставними», а також вважає, що відставка Шаповалова «дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань».