Залужний відреагував на звинувачення на адресу Резнікова через закупівлі харчів за завищеною ціною

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголошує, що система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни.

«Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами. У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти», – написав він у фейсбуці.

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За його словами, з початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли.

«Разом ми гідно долаємо найважчі у новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості», – додав Залужний.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього з'явилися заклики до відставки міністра оборони Олексія Резнікова.

Згодом у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на засідання якого викликали керівництво Міноборони, заявили, що оприлюднені дані щодо курячих яєць не відповідають дійсності.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони. У відомстві також повідомили, що готують матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування. Згодом міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що предмет звернення до СБУ – не діяльність журналістів, а дії чи бездіяльність посадових осіб, оскільки «сьогодні може статися витік паперів, що не несуть загрозу обороні, а завтра – чогось більш небезпечного».