Данілов: відсторонювати міністра оборони – «це доволі безвідповідальна річ на цей час»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що у справі про можливу закупівлю харчів для військових за завищеною ціною потрібно дочекатися висновків слідства, а закликати зараз, в умовах війни, до відставки чи відсторонення міністра оборони є «небезпечним» і «безвідповідальним». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Те, що стосується посади міністра оборони, – це дуже небезпечна річ під час війни займатися такими речами (закликати до відставки чи відсторонення міністра – ред.). Якщо будуть якісь висновки, доведені факти – це одна справа. Якщо б у нас не було війни, то, може, в цивільному житті так би і відбувалося. Сьогодні ми перебуваємо у війні. На плечах Олексія Юрійовича – величезна робота, у нього щодня зустрічі, щодня контакти. На ньому зав’язана дуже велика робота, що стосується постачання озброєнь. Давайте почекаємо, чим воно закінчиться. Ще раз наголошую: я нікого не покриваю, якщо, не дай Боже, буде підтвердження, то рішення будуть ухвалені відразу. А зараз відсторонювати міністра оборони – це доволі безвідповідальна річ на цей час», – сказав Данілов.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього з’явилися заклики до відставки міністра оборони Олексія Резнікова.

Згодом у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на засідання якого викликали керівництво Міноборони, заявили, що оприлюднені дані щодо курячих яєць не відповідають дійсності.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони. У відомстві також повідомили, що готують матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування. Згодом міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що предмет звернення до СБУ – не діяльність журналістів, а дії чи бездіяльність посадових осіб, оскільки «сьогодні може статися витік паперів, що не несуть загрозу обороні, а завтра – чогось більш небезпечного».

25 січня Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а нещодавно звільнили.

24 січня в Міноборони повідомили, що заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, «який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування».