«Війна з величезним ворогом»: Гайдай оцінив можливість нового наступу армії РФ на Луганщині

У Луганській області не виключається новий великий наступ російських військ, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (в контексті самого населення РФ і можливості мобілізувати сили – ред.) – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількістю так потроху просуваються вперед», – розповів Гайдай.

При цьому він зазначив, в Луганській області хоч й важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

«І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх», – додав Гайдай.

Частина Луганської області, в тому числі вугледобувні підприємства, була окупована російськими військами та підконтрольними їм незаконними угрупованнями з 2014 року.