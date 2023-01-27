Правоохоронці розслідують вивезення вугілля з окупованої Луганщини до Росії в 2015-2016 роках – ОГП

Трьом російським посадовцям і громадянину України, учаснику незаконного збройного угруповання «ЛНР», повідомили про підозру через вивезення кам’яного вугілля з окупованої Луганщини до Росії, повідомив Офіс генерального прокурора.

Справу розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України.

Йдеться про посадовців російського підприємства та так званого «заступника міністра енергетики ЛНР». Їх підозрюють у сприянні діяльності терористичної організації.

Слідство встановило, що в липні 2014 російська влада створила організовану злочинну групу «для фінансової підтримки терористичної організації «ЛНР». Вона втілила план закупівлі та поставки кам’яного вугілля з окупованого Донбасу до Росії, у рамках якого в Росії зареєстрували товариство.

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«У вересні 2015 року воно уклало незаконний контракт про закупівлю кам’яного вугілля, видобутого на території окупованої частини Луганської області, із підприємством, підконтрольним терористичній організації «ЛНР». Його очолив підозрюваний… З вересня 2015 року по лютий 2016 року учасники злочинної групи залізничним транспортом вивезли 230 тисяч тонн кам’яного вугілля з окупованої території Луганщини на територію Ростовської області РФ», – заявив Офіс генпрокурора.

За даними відомства, за це вугілля незаконне збройне угруповання отримало понад 376 мільйонів російський рублів. Ці кошти пішли на «забезпечення діяльності терористичної організації «ЛНР» та фінансування її незаконних збройних формувань».

Частина Луганської області, в тому числі вугледобувні підприємства, була окупована російськими військами та підконтрольними їм незаконними угрупованнями з 2014 року.