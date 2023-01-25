ЄСПЛ визначив дату початку окупації Росією окремих районів Донецької та Луганської областей

Європейський суд з прав людини визначив дату початку окупації Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з 11 травня 2014 року.

Рішення було винесене у рамках розгляду скарги України та Нідерландів.

«Серед іншого, суд встановив, що райони сходу України, що перебувають у руках сепаратистів, були з 11 травня 2014 року і щонайменше до 26 січня 2022 р. під контролем Російської Федерації. У зв'язку з цим суд послався на присутність на сході України контингенту російських збройних сил, починаючи з квітня 2014 р., та на широкомасштабне розгортання російських сил з кінця серпня 2014 р. Суд далі встановив, що держава-відповідач мала суттєвий вплив на визначення військової стратегії сепаратистів, що вона постачала їм зброю та інше військове обладнання у значних масштабах від початку створення «ДНР» та «ЛНР» та в наступні місяці та роки, і що вона також надавала їм політичну та економічну підтримку», – йдеться у рішенні суду.

Це рішення ЄСПЛ стосується питання прийнятності скарг для їх подальшого розгляду суті. На наступному етапі процедури суд розгляне питання про те, чи мали місце порушення Конвенції.



«Оскільки факти, що лежать в основі цих скарг, мали місце до 16 вересня 2022 р., суд має компетенцію їх розглядати. При розгляді скарг на продовження порушення суд пояснив, що врахує докази, надані йому аж до 26 січня 2022, тобто до дати проведення слухання з питань прийнятності скарг», – йдеться у рішенні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що майбутнє рішення ЄСПЛ допоможе притягнути РФ до відповідальності за всі вчинені злочини.

«Очевидно, що під час розгляду справи росіяни це заперечували. Чим вкотре продемонстрували свою цинічність та гру в «я – не я». Зауважу, що до справи також доєднали факт збиття Boeing рейсу МН17. Тож тепер ЄСПЛ розпочне розгляд справи по суті і визначить, чи порушувала Росія права людини на окупованому Донбасі. Вірю, що це рішення допоможе притягнути РФ до відповідальності за всі вчинені злочини!», – написав він у телеграмі.

Справа, про яку йдеться, включає три міждержавні позови. Зокрема, це позов «Україна проти Росії» (№8019/16) щодо тверджень України щодо порушення Росією Європейської конвенції про права людини внаслідок конфлікту на сході України у 2014 році, «Україна проти Росії» (II) ( № 43800/14), поданий 13 червня 2014 року щодо імовірного викрадення трьох груп дітей на сході України в період з червня до серпня 2014 року та їхнє тимчасове переміщення до РФ, а також «Нідерланди проти Росії» (№ 28525/20), поданий 10 липня 2020 року, про збитий 17 липня 2014 року авіалайнер Malaysia Airlines, рейс MH17, внаслідок чого загинули 298 осіб, у тому числі 196 громадян