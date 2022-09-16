Росія перестала бути учасницею Конвенції з прав людини

Росія 16 вересня офіційно перестала бути країною – учасницею Європейської конвенції з прав людини. Минуло пів року від моменту виключення Росії з Ради Європи у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну.

У пресрелізі Європейського суду з прав людини йдеться про те, що ЄСПЛ скасував посаду судді від Росії, яку з початку 2022 року обіймав Михайло Лобов. При цьому в документі наголошується, що суд компетентний розглядати справи проти Росії про будь-які можливі порушення прав людини, які були допущені до 16 вересня 2022 року. На даний момент на дозвіл чекають понад 17 тисяч скарг проти Росії. Серед них є позови, подані у зв’язку із вторгненням в Україну.

Напередодні ЄСПЛ опублікував 163 рішення щодо позовів проти Росії. Основними статтями, які, на думку ЄСПЛ, були порушені Росією, стали право на справедливий судовий розгляд, заборона на тортури, право на особисту свободу і недоторканність та право на повагу до приватного життя.

Росія була виключена з Ради Європи 16 березня через повномасштабне вторгнення в Україну. У відповідь Москва вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після цієї дати. Відповідний закон підписав президент Росії Володимир Путін 11 червня. Російська влада вже відмовилася виконувати рішення суду, ухвалені після 16 березня щодо низки резонансних справ, наприклад про так званих «іноземних агентів».