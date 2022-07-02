Росія припинила участь у восьми угодах із Радою Європи

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову, згідно з якою Росія припинила свою участь у часткових та розширених угодах Ради Європи.

Йдеться про вісім угод, участь у них припиняється з 16 березня, пояснює телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»:

група з міжнародного співробітництва з питань наркотиків та залежностей («Група Помпіду», колишня назва – група зі співробітництва у боротьбі зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, пояснює Російська редакція Радіо Свобода);

часткова угода 1990 року, що започатковує Європейську комісію за демократію через право;

часткова відкрита угода Ради Європи щодо прогнозування, запобігання та надання допомоги у разі стихійних лих та технологічних катастроф;

Європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва та прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт;

Європейська аудіовізуальна обсерваторія;

розширена часткова угода зі спорту Ради Європи;

розширена часткова угода про культурні маршрути Ради Європи;

розширена часткова угода Ради Європи «Обсерваторія з викладання історії у Європі».

Повний текст документа опублікований на порталі правової інформації.

В результаті також втратили чинність 14 відповідних актів та положень російського уряду.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать



Росія вступила до Ради Європи 1996 року. Наприкінці лютого організація призупинила членство РФ через російське вторгнення в Україну, а 15 березня її виключили із Ради Європи. Вона стала першою в історії країною, яку виключили з організації.

Однак Європейський суд з прав людини продовжить вважати Росію стороною у своїх розглядах до 16 вересня 2022 року. При цьому президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що Москва більше не має наміру виконувати рішення ЄСПЛ.