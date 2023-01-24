Наступів на Білогорівку стало менше, але обстріли тривають – Гайдай

Ситуація в Луганській області залишається важкою, але під контролем українських військових, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону 24 січня.

«Якщо взяти напрямок Білогорівки, то зараз ми спостерігаємо зменшення кількості наступів, намагань атакувати наші позиції, але обстріли все одно продовжуються, і артилерія, і танки продовжують обстрілювати наші позиції. Єдине що, сподіваюся, зменшення атак у напрямку Білогорівки є результатом того, що вони все, що можливо, все своє гарматне м’ясо кинули на захоплення Соледару і зараз їм потрібно отримати резерви», – припустив голова області.

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Він додав, що в напрямку Сватового та Кремінної тривають важкі бої, в яких Росія застосовує кадрових військових.

«Ми бачили десантників, які після розгрому тікають із поля бою», – зазначив Гайдай.

Генеральний штаб ЗСУ регулярно повідомляє про відбиття російських наступів біля Білогорівки на Луганщині.