Загальні втрати Росії у війні перевищили 126 тисяч військових – ЗСУ

У війні проти України РФ уже втратила близько 126 160 своїх військових, повідомив вранці 29 січня Генштаб ЗСУ.

За останню добу загинули 650 російських військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:

танки ‒ 3197 (+8 одиниць за добу)

бойові броньовані машини ‒ 6366 (+22)

артилерійські системи ‒ 2195 (+7)

РСЗВ ‒ 453

засоби ППО ‒ 221

літаки ‒ 293

гелікоптери ‒ 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1947

крилаті ракети ‒ 796

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка та автоцистерни ‒ 5037 (+10)

спеціальна техніка ‒ 199.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.