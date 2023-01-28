Коли ЗСУ зайдуть у Крим? Час мирного повернення вже минув?

Що буде з Кримом у 2023-му році? Чи насправді Україна зможе повернути собі півострів вже цього року? Редакція Крим.Реалії поспілкувалася з політиками, військовими та експертами і зібрали ключові аргументи та прогнози про те, що чекає на Крим у 2023-му році.

Останнім часом тема повернення Криму набула зовсім іншої тональності, ніж це було до цього протягом восьми років. Якщо до 24 лютого 2022 року звучали концепції лише про політико-дипломатичний шлях, то зараз говорять про різні сценарії, в тому числі й про військовий.

«Це не намір, це наша земля. Наша ціль – деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією. Це наше море і наші гори. Дайте нам вашу зброю – ми повернемо наше», – заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання у Давосі, чи справді Україна має намір заходити та звільняти Крим?

Вони покладуть там ще декілька десятків тисяч людей, але просто так Крим не віддадуть

Американський генерал у відставці Бен Ходжес для Голос Америки озвучив свій прогноз, що Україна увійде до Криму вже влітку 2023-го. Глава управління української розвідки Буданов такий самий результат прогнозує , трохи раніше – навесні цього року.

Те, що повернення Криму можливе лише військовим шляхом, переконаний і український генерал Сергій Кривонос.

«На даному етапі, повернення Криму можливе тільки військовим шляхом. При Путіні добровільна здача і втрата Криму означатиме повний провал політичного керівництва РФ. Це призведе до стовідсоткового підриву довіри російського населення до власного керівництва. Тому вони не підуть на цей шлях, а з урахуванням того, що вони не своїх дітей кидатимуть в пекло російсько-української війни – мирне повернення Україні Криму, росіянами навіть розглядатися не буде. Вони покладуть там ще декілька десятків тисяч людей, але просто так Крим не віддадуть», – сказав у інтерв'ю Крим.Реалії колишній заступник командувача ССО ЗСУ Сергій Кривонос.

Час для мирного повернення Криму вже минув, не існує жодних варіантів політичного врегулювання будь-яких питань із Росією, упевнений радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Давайте відверто говорити про те, що вісім років ми говорили про Крим просто заради того, щоб говорити. Казали про політико-дипломатичне врегулювання розуміючи, що це неможливо. Згадаймо Придністров'я – врегульовано? По формулі п’ять плюс два. Чи Абхазія – врегульовано? Ні! Росія ніколи, нічого не врегулює поки не отримає, скажімо так, в силовому вигляді розуміння того, що треба з цими країнами про щось домовлятись», – зазначив у інтерв’ю з Крим.Реалії радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Найкращий варіант атакувати одразу з двох сторін

Які існують варіанти зі звільнення Криму?

На думку генерала Кривоноса, перед тим як увійти до Криму – ЗСУ треба буде звільнити Мелітополь та розділити російське угруповання на дві частини. І лише після цього виходити на перешийок з півостровом.

«Треба в першу чергу звільнити Мелітополь, бо захопивши Мелітополь, ми розділяємо російське угруповання півдня України навпіл. Це спрощує наші спроможності, збільшує наші спроможності, спрощує нашу діяльність і значно обмежує діяльність росіян. Можливо плани будуть інші у нашого генерального штаба, можливо генерал Залужний прийме якесь інше рішення, але найпростіший шлях який лежить на поверхні і кожен військовий це розуміє, в першу чергу це звільнення Мелітополя. Яким шляхом, з яких напрямків, – це інше питання», – пояснив у коментарі генерал Сергій Кривонос.

Мелітополь це зараз головна стратегічна точка на півдні України, захоплена Росією. Саме в цьому місці зав'язані головні залізничні колії та відповідно постачання російських військ. Про це каже американський аналітик дослідницького центру CNA Дмитро Горенбург.

«Найкращий варіант атакувати одразу з двох сторін. Одні мають відволікти на себе частину російських військ, вздовж лінії Дніпра, полегшивши завдання тим силам із Запорізького напрямку. Цим можна скористатися так само, як українська армія вже зробила під час звільнення Харківщини. Тобто зробити щось несподіване», – пояснив Дмитро Горенбург, старший науковий співробітник незалежного аналітичного центру CNA

Можливості України, щоб топити час від часу російські кораблі тільки посилюватимуться

Пробивши коридор через Мелітополь, відкривається вихід до перешийка з півостровом та скорочується відстань з Керченським мостом до 160 кілометрів. Цього вистачає, щоб дотягнутися до нього, наприклад, ракетами «Нептун», які летять на дистанцію у майже 300 кілометрів. До речі, домінування Росії в Чорному морі, швидше за все, залишиться на тому ж рівні або навіть буде знижено. Це наслідки застосування морських дронів поблизу Севастополя та перекриття Туреччиною Босфору для військових кораблів Росії за Міжнародною Конвенцією Монтре .

«Посилити флот у Чорному морі Росія може лише перекидаючи туди дуже невеликі, так звані малі сторожові кораблі з Каспійського моря. Але тут, по-перше, багато не перекинеш, а по-друге – це не ті кораблі, які можуть змінити ситуацію. А ось можливості України, щоб топити час від часу російські кораблі тільки посилюватимуться», – прокоментував у розмові з Крим.Реалії військовий експерт Юрій Федоров.

Про те, що ситуація на фронті, може змінитися будь-якої миті, пише аналітик і директор програми з дослідження Росії Майкл Кофман . На його думку, Росія вже цієї весни серйозно зіткнеться з дефіцитом боєприпасів. І погодиться компенсувати його лише Північна Корея.

«Київ намагатиметься підтримувати тиск на російські сили протягом зими шляхом виснаження чи наступальних операцій. Незважаючи на те, що зимові умови ускладнюють проведення наступальних операцій, Україна має кращі можливості для їх проведення, ніж Росія, і в найближчі місяці можливий великий зимовий наступ», – зазначає у своїй публікації Майкл Кофман, директор програми дослідження Росії у незалежному центрі CNA.

Простіше дочекатися, коли ворог не зможе воювати на повну силу

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що сценарій деокупації Криму буде чимось схожим на методику звільнення правобережної частини Херсонської області. ЗСУ відрізатимуть логістичні шляхи та влаштують своєрідну блокаду півострова. Це зменшить боєздатність російських військ, а відповідно і рівень їхнього опору.

«Я не думаю, що Збройні сили України та їхнє командування підуть на лобовий штурм. Це може призвести до великих втрат, надмірних втрат. Скоріше за все, повторюватиметься те, що сталося на правому березі Дніпра. Адже там теж говорили про те, що, мовляв, «намагаються втягнути в кровопролитний штурм Херсона». І справді, якби ЗСУ пішли на штурм Херсона, ризикнули б піти на вуличні бої – втрати були б колосальні. Простіше дочекатися, коли ворог не зможе воювати на повну силу та постане перед дилемою – або капітуляція, або евакуація», – прокоментував Юрій Федоров.

У січні 2023 року прозвучало безліч заяв від західних партнерів, про готовність передати наступальне озброєння української армії. Це танки, САУ, бойові машини піхоти, ракети та боєприпаси. А в матеріалі The New York Times від 18 січня йдеться про те, що Україна та США ведуть переговори про постачання зброї, яка може вразити і Керченський міст, і сухопутний коридор із Кримом.

Росії достатнього ресурсу щоб втримати ситуацію

У листопаді керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав американському виданню Politico, що Україна планує кампанію з повернення Криму. На цю заяву одразу ж відреагували підконтрольна Росії влади Криму, та в Кремлі – Дмитро Пєсков та Дмитро Медведєв .

«Крим – невід'ємна частина Російської Федерації, будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь», – заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ

Михайло Подоляк подібних заяв серйозно не сприймає. Вважає, що у Росії сил воювати залишилося до весни 2023 року. Цю інформацію він неодноразово заявляв у ЗМІ, її підтвердив і нам.

«Це питання не шести місяців, чи п’яти місяців – це питання не в часі, це питання, що це точно буде там, і ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму, як такого. Всі ж думали, що це буде історія 20-30-50 років.

Сьогодні ми з вами абсолютно щиро говоримо про те, що так, можливо це буде не через шість місяців, можливо, можливо це занадто оптимістично, але цей оптимізм є математично вивіреним. Немає в Росії достатнього ресурсу щоб втримати ситуацію», – зазначив Михайло Подоляк.

У нас головний режисер цієї війни – генерал Залужний

Те, що у Росії вже закінчуються сили воювати, у грудні 2022-го заявляв і секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов. А ось у генерала Кривоноса дещо інша думка щодо політичних заяв про ослабленість Росії та швидке повернення Криму.

«Давайте не забувати про ворога, але між тим займатися власними силами і засобами, аби продовжити цю війну. У нас головний режисер цієї війни – генерал Залужний Валерій Федорович. От коли він скаже, що будемо звільняти Крим тоді й, тоді й тоді-то, тоді це треба сприймати. Ті, що роблять і кажуть це не маючи на те право – це чистої води піар», – прокоментував Сергій Кривонос.

Мені здається, що можливості української армії якимось чином взяти контроль над Кримом – не нуль, але досить маленькі

Для масштабних контратакуючих дій необхідно мати три речі – підготовлений людський ресурс, достатню кількість сучасного озброєння та перевагу над ворогом, каже генерал. І на думку Кривоноса, у збройних сил цього всього поки що недостатньо.

«Коли мені розповідають про наше бажання звільнити ці території, я не бачу дій. За півроку ми могли підготувати величезну кількість людей, які зараз би замінили тих хто стоїть на передньому краї. Дали їм відпочити, переформатували б частини, і в подальшому це був би той золотий запас який би міг звільняти, уже підготовленим, впевненим, обстріляним персоналом наші території. Цього не було зроблено», – сказав Сергій Кривонос.

Ця війна триватиме ще довго, вважає заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Харрінг. Сумнівається у швидкому поверненні Криму та Дмитро Горенбург.

«Мені здається, що війна, швидше за все, цього року не закінчиться. Звільнити всю окуповану територію протягом наступного року буде вкрай складно. Прогрес, я думаю, буде, але для стовідсоткового прогресу, я думаю, ще мало часу. Адже, чим більше території звільнено, тим менше російській стороні треба захищати і тим легше їм сконцентрувати свої сили. І таким чином захист стає легшим. Мені здається, що можливості української армії якимось чином взяти контроль над Кримом – не нуль, але досить маленькі», – зазначив Дмитро Горенбург.

Росія божевільна в прямому сенсі цього слова

Також багато експертів говорять про небезпеку того, що через наближення ЗСУ до Криму – Кремль може вдатися до застосування зброї масового знищення.

«Росія божевільна в прямому сенсі цього слова, використовує все, що треба для того, щоб вести геноцидного типу війну в Україні. Я не бачу ще обсягів можливої ескалації. Якщо ми вже маємо думати про те, що навіть ядерна зброя, тактична, чи хімічна зброя масового ураження може бути використана і весь світ мовчки спостерігатиме за тим, чи зробить це Росія – це буде означати, що не існує, взагалі ніякого каркасу глобальної безпеки, як такої», – прокоментував Михайло Подоляк.

Наявність ядерної зброї – це ще не гарантія її застосування, запевняють експерти. До того ж це загрожує діями у відповідь, а сам ефект від такого удару, навряд чи зможе переламати хід війни.

«Вони в будь який момент можуть застосувати ядерну зброю. можуть, але що після того вони втратять? Вони втратять, санкції світової спільноти, як нам обіцяють будуть взагалі, що – супер, супер, критичними», – вважає Сергій Кривонос

«Проти яких цілей може бути застосована ядерна зброя Росії тактична? У яких кількостях? І таке інше, це дуже багато складних питань, суто військових, на які необхідно перед тим, як ухвалювати рішення Путіну та його генералам, необхідно дати відповідь. І тут виникає низка міркувань, які змушують сумніватися в тому, що Путін зважиться на це. Перше бачення полягає в наступному, що таке застосування не може змінити, не може змусити Україну капітулювати. Якщо це поодиноке застосування. Так, за допомогою ядерної зброї можна, напевно, вивести з ладу, знищити батальйонно-тактичну групу, але неможливо виграти війну», – висловився Юрій Федоров.

Мене дуже багато чого з ним пов’язує, і в мене багато рахунків з тими, хто зрадили нас

Незважаючи на різницю у баченні того, як розвиватиметься театр бойових дій у 2023-му році, спікери сходяться на думці, що крапку в цій війні буде поставлено саме після звільнення Криму.

«Я б його хотів побачити власними очима, на звільненому узбережжі Феодосії, біля кафе «Ассоль» попити кави. В свій час я служив у Криму п’ять років. Мене дуже багато чого з ним пов’язує, і в мене багато рахунків з тими, хто зрадили нас і перейшли на бік ворога. От з ними треба окремо поспілкуватися окремим службам, які у нас за це відповідають», – зазначив Сергій Кривонос.

Росія має програти саме для того щоб пройти через певні процедури

Михайло Подоляк каже, що закінчення війни настане тоді, коли Україна вийде на межі 91-го року, будуть притягнуті до відповідальності головні режисери цієї війни, російська федерація визнає свою провину та буде встановлена 100-кілометрова демілітаризована зона з боку Росії.

«Немає сьогодні поступок, на які готова буде йти Україна. Є реалії в яких дуже велика кількість українського цивільного населення загинуло. Дуже велика кількість нашої інфраструктури зруйновано. Поступки – це буде означати не програш Російської Федерації. Будь-яка домовленість, поступка і таке інше – це буде означати, що Росія не програла, а значить, що Росія не пройде через юридичні процедури, компенсаційні процедури, вона буде «петляти», як це робила завжди. Росія має програти саме для того щоб пройти через певні процедури», – сказав Михайло Подоляк.