РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – українські військові

Росія збільшила до чотирьох кількість ракетоносіїв свого корабельного флоту у Чорному морі. Напередодні повідомлялося про три ракетоносії.

«В корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів – три надводних та один підводний носії «Калібрів». Загальний залп ракет може складати 28», – йдеться у повідомленні оперативного командування «Південь».

Напередодні повідомлялося, що РФ тримає кораблі в бойовій готовності, попри шторм.

За даними Генштабу, з початку російського вторгнення ЗСУ знищили 18 кораблів і катерів РФ.