У ВМС повідомили, скільки «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі

Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що станом на 22 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, серед яких чотири носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у близько 32 ракети.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі із загальним залпом у 36 ракет.

У Генштабі вранці 22 січня вкотре наголосили, що загроза завдання ударів із використанням ракет наземного й повітряного базування і «дронів-камікадзе» зберігається по всій Україні.