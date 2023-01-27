Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Вперше санкції були запроваджені 2014 року у відповідь на початок російської агресії проти України

Європейський союз продовжив дію економічних санкції щодо Росії, повідомила Рада Євросоюзу 27 січня.

«Рада сьогодні вирішила подовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані на специфічні сектори економіки Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Обмеження, зокрема, спрямовані на сфери торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Читайте також: Кулеба попросив ЄС про нові санкції проти РФ та прискорення переговорів про вступ України

Вперше санкції були запроваджені 2014 року у відповідь на початок російської агресії проти України. Євросоюз розширив їх після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG