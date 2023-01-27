Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Європейський союз продовжив дію економічних санкції щодо Росії, повідомила Рада Євросоюзу 27 січня.

«Рада сьогодні вирішила подовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані на специфічні сектори економіки Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Обмеження, зокрема, спрямовані на сфери торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

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Вперше санкції були запроваджені 2014 року у відповідь на початок російської агресії проти України. Євросоюз розширив їх після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.