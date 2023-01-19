Мішель: ЄС намагається залучити якомога більше країн до посилення ізоляції Росії

Європейський Союз намагається залучити якомога більше країн до того, щоб ще більше ізолювати Росію, заявив президент Євроради Шарль Мішель.



«Я можу підтвердити, що ми розпочали консультації щодо можливого десятого пакету санкцій. Ми вирішили особливо спрямувати ці санкції на енергетичну сферу. Звичайно, після девʼяти пакетів санкцій потрібен новий десятий пакет, і нам потрібно подивитися, в яких ще секторах ми можемо запровадити санкції», – сказав він під час брифінгу в Києві.

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За його словами, також сьогодні із президентом України Володимиром Зеленським обговорювалася необхідність запровадити санкції проти пропагандистів.

Він також наголосив, що важливо не лише підтримувати тиск на Кремль, але й посилювати його.

«Ще одна частина нашого зусилля повʼязана з тим, щоб залучити якомога більше країн до того, щоб ще більше ізолювати Росію, щоб ми всі разом тиснули на країни, які допомагають Росії обійти санкції», – додав Мішель.

Голова Європейської ради Шарль Мішель сьогодні перебуває із візитом у Києві. Переговори з ним Володимир Зеленський назвав «змістовними».