Reuters стверджує, що країни Балтії купували в Росії газ і продавали його Україні

Російські експортери в 2022 році більш як удвічі збільшили продаж до країн Балтії зрідженого вуглеводневого газу, частину якого згодом продали Україні. Про це 26 січня повідомила агенція Reuters із посиланням на джерела серед трейдерів та вантажоперевізників у регіоні.

За даними агенції, у Латвії частка російського газу перевищила 90% від імпорту, а сукупні продажі зрідженого газу до Латвії, Литви та Естонії зросли зі 159 тисяч тонн у 2021 році до 331 тисячі тонн у 2022-му.

Латвія і Литва поставили Україні близько 15 тисяч тонн вуглеводневого газу лише в грудні 2022 року, це 15% від загального обсягу імпорту зрідженого газу України цього місяця.

Причина, через яку Київ купує імовірно російське паливо у країн Балтії – різниця в ціні 150–200 доларів за тонну порівняно з цінами, які пропонують Польща та Румунія, сказав один із трейдерів.

Міністерства енергетики Литви, Латвії та Естонії не коментували цю інформацію агентству.

Зріджений вуглеводневий газ (який не слід плутати зі зрідженим природним газом) переважно використовується як паливо для автомобілів, опалення та виробництва нафтохімічних продуктів. Його експорт із Росії не перебуває під санкціями.

Reuters нагадує, що Латвія, Литва та Естонія активно підтримують санкції проти Росії через її напад на Україну, а також посилили візовий режим для росіян. Балтійські країни разом із Польщею вимагали встановити стелю цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель – рівня, вдвічі нижчу від схваленого за підсумками обговорення в ЄС, «Групі семи» та інших країнах-союзниках України.

Країни «Групи семи», Євросоюз та Австралія встановили стелю цін для російської нафти на рівні 60 доларів за барель, щоб скоротити доходи Москви, які допомагають їй продовжувати війну з Україною, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін на нафту. США та Євросоюз також відмовилися від закупівлі російської танкерної нафти.

У відповідь на це президент Росії Володимир Путін заборонив продаж російської нафти та нафтопродуктів країнам, які погодилися зі стелею цін.