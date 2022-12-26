У Росії заявили про готовність відновити постачання газу в Європу

Росія нібито готова поновити постачання газа до Європи газопроводом «Ямал – Європа» – про заявило державне російське агентство «ТАСС» із посиланням на віцепрем’єра Росії Олександра Новака 25 грудня.

«Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а в нас є можливості для відновлення постачання. Наприклад, не залученим залишається трубопровід «Ямал – Європа», зупинений із політичних мотивів», – цитує Новака «ТАСС».

Він також додав, що російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину.

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Тим часом міністри енергетики Європейського Союзу 19 грудня досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ на рівні 180 євро за мегават/годину. Водночас українська влада неодноразово закликала Європу до повної відмови від російського палива.

Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. У відповідь на це Євросоюз ухвалив уже дев’ять пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не передбачає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до багатьох країн ЄС, а деякі самі відмовилися від російського газу. Також США та країни Європи регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими компаніями.