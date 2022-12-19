У ЄС досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ

Міністри енергетики ЄС досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ на рівні 180 євро за мегават/годину, повідомляє пресслужба Євроради.

«Нам вдалося досягти важливої угоди, яка захистить громадян від стрімкого зростання цін на енергоносії. Ми встановимо реалістичний та ефективний механізм, який включає необхідні гарантії, які убезпечать нас від ризиків для безпеки постачання та стабільності фінансових ринків. Ми ще раз довели, що ЄС – єдиний і нікому не дозволить використовувати енергетику як зброю», – сказав міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

Механізм корекції ринку буде автоматично активовано, якщо відбудеться наступна «подія корекції ринку». Повідомляється, що він буде застосовуватися з 15 лютого 2023 року. Агентство співробітництва регуляторів енергетики (ACER) буде постійно контролювати ринки, і якщо воно помітить, що відбулася подія корекції ринку, воно повідомить про це на своєму веб-сайті.

Ціни на газ підскочили цього року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча вони знизилися порівняно з рекордно високими показниками, досягнутими в серпні, оскільки європейські країни заповнили зимові сховища, щоб спробувати захистити себе від дефіциту.

Раніше цього місяця Рада Євросоюзу після тривалих переговорів схвалила рішення щодо встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель, повідомляється на офіційному сайті Європейської ради.

Зазначається, що це рішення «обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, а також різко скоротить доходи, отримані Росією від нафти після того, як вона розв'язала незаконну агресивну війну проти України».