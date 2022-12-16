ЄС затвердив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Рада Євросоюзу затвердила узгоджений напередодні дев’ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

У пресрелізі Ради Євросоюзу, зокрема, йдеться про призупинення ліцензій на мовлення в Європі російських каналів НТВ/НТВ «Мир», «Россия-1», РЕН-ТВ та Першого каналу.

«Ці ЗМІ перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації і використовуються останнім для своїх безперервних та узгоджених дій щодо дезінформації та військової пропаганди, легітимізують російську агресію та підривають підтримку України», – пояснює рада ЄС.

Крім того, запроваджується повна заборона на операції з Всеросійським банком розвитку регіонів та заморожування активів ще двох російських банків. Також громадянам ЄС заборонено обіймати керівні посади у державних та контрольованих державою компаніях у Росії.

У рамках нового пакету санкцій буде розширено заборону на експорт до Росії товарів та технологій подвійного призначення, у тому числі електроніки та ІТ-обладнання, хімічних та нервово-паралітичних речовин, безпілотників, приладів нічного бачення та радіонавігаційного обладнання.

У списки санкцій також внесли 168 російських компаній і підприємств, пов’язаних з оборонним сектором РФ.

«Щоб уникнути обходу (санкцій – ред.), до списку також включені деякі контрольовані Росією організації, які базуються у незаконно анексованому Криму чи Севастополі!, – йдеться у пресрелізі.

Тепер компаніям із реєстрацією в ЄС заборонено надавати Росії послуги з реклами, досліджень ринку, опитувань громадської думки, а також із тестування продукції. Крім того, запроваджено заборону на нові інвестиції в російські енергетичний та гірничодобувний сфері.

«Путін тепер використовує зиму як зброю, навмисно позбавляючи мільйони українців води, електрики та опалення. Європейський союз відповідає на цю останню ескалацію та військовий злочин нашим дев’ятим пакетом жорстких санкцій. Ми продовжимо спрямовувати санкції проти економіки та проти тих, хто сприяє цій жорстокій війні», – заявив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.