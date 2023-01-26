У ЄС знайшли спосіб передати Україні заморожені резерви РФ

Єврокомісія знайшла легальну можливість тимчасово використати частину заморожених активів російського Центробанку для інвестицій на відновлення України, повідомляє 26 січня Bloomberg із посиланням на джерела.

За оцінками Євросоюзу, на депозитах у країнах ЄС перебувають близько 34 із 300 мільярдів євро заморожених резервів Центробанку Росії. Світовий банк вважає, що на післявоєнне відновлення України знадобиться щонайменше 350 мільярдів доларів, зазначає агентство.

За даними співрозмовників Bloomberg, юридична служба Єврокомісії вказала у запропонованому плані, що російські гроші не можна експропріювати, а свого часу основну суму та відсотки потрібно буде повернути Росії. Якщо ЄС при управлінні російськими активами зазнає збитків, Брюсселю доведеться виплатити компенсацію Москві за рахунок країн Євросоюзу.

Рішення, подане Єврокомісії юристами, перебуває на початковій стадії обговорення. Кілька країн ЄС при цьому сумніваються в юридичній обґрунтованості плану та вважають його суперечливим. Влада ЄС також вважає, що такі пропозиції мають реалізовуватися спільно з країнами «Групи семи».

Уряд Німеччини раніше заявляв, що готовий перенаправити арештовані російські активи на допомогу Україні після того, як будуть зʼясовані всі юридичні деталі цієї процедури. На її узгодження може знадобитися дуже багато часу.

Наприкінці 2022 року Сенат США ухвалив поправку до федерального бюджету, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні. Документ регулює використання коштів, вилучених у російських олігархів. Гроші спочатку направлятимуться до Держдепартаменту, який розподілятиме їх як міжнародну допомогу. Законопроєкт не описує механізм конфіскації коштів, ідеться лише про витрати того, що вже вилучено.

Противники ініціативи зазначають, що вилучення коштів може бути оскаржене в судах, а використання заарештованих грошей може знизити інвестиційну привабливість США.