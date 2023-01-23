Кулеба попросив ЄС про нові санкції проти РФ та прискорення переговорів про вступ України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Раду Європейського союзу застосувати нищівні санкції до РФ, зокрема, до галузі ракетобудівництва та «Росатому». Про це Кулеба заявив під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

За його словами, десятий санкційний пакет ЄС має бути ухвалений якнайшвидше та підвищити тиск на РФ.

«Я закликаю вас запровадити нищівні санкції проти російської індустрії ракет та безпілотників. Знищивши чи серйозно обмеживши здатність Росії виробляти нові ракети і безпілотники, ми «вб’ємо» їхню можливість створювати нові засоби терору. Ми також досягнемо довгострокової стратегічної мети стримування російського ракетного терору», – заявив Кулеба.

Також він закликав закрити всі шляхи обходу вже введених обмежень.

«Дуже важливо закрити всі лазівки для обходу санкцій. Дані свідчать про активні спроби Росії обходити обмеження. Все це має отримувати жорстку відсіч», – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС України закликав запровадти санкції проти російської металургії, знизити граничне обмеження на ціну нафти, відключити більше російських банків від SWIFT, закрити доступ РФ до хмарних сервісів і операцій з криптовалютою.

Кулеба висловився за персональні санкції проти працівників та посадових осіб «Росатому», залучених до захоплення Запорізької АЕС.

Окремою темою виступу була тема майбутнього членства України в Євросоюзі. Кулеба заявив, що Україна очікує розпочати передвступні переговори з ЄС до кінця поточного року. Україна, за його словами, завершує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь від неї навесні. Кулеба сказав, що Київ очікує включення позитивної оцінки його зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого.

«Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль, і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді», – сказав Кулеба.

Рада ЄС на рівні глав міністрів закордонних справ у понеділок, 23 січня, проводить своє засідання.