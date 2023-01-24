У Росії мобілізовані, які скаржилися на командирів через звинувачення у дезертирстві, перестали виходити на зв’язок

Мобілізовані з російського Ярославля, які записали відеозвернення зі скаргою на командирів через звинувачення у дезертирстві, перестали виходити на зв’язок, повідомив проєкт «Місце Сили Ярославль» із посиланням на їхніх родичів.

Відеозвернення з’явилося в російських пабликах 18 січня, на ньому близько 30 чоловіків у камуфляжі та з закритими обличчями називають себе військовими з Ярославської області і просять владу про допомогу. Вони заявили, що під час бойових дій в Україні вони за наказом командира відступили зі своїх позицій, але тепер їх хочуть звинуватити у дезертирстві. В уряді Ярославської області повідомили, що звернення перевіряє військова прокуратура.

За словами родички мобілізованого, до солдатів приїхав ОМОН, а військова комісія з окупованої частини Луганської області вимагала повернутися на залишені позиції.

Родич Анни (її ім’я змінено) не виходив на зв’язок від минулого тижня. Вона припускає, що мобілізованих, які записали відео, позбавили засобів зв’язку і розподілили по різних частинах. Рідні 70 солдатів спробували знайти адвоката, але поки що ніхто не погодився надати їм послуги, повідомляє телеканал «Настоящее время».

У вересні президент Росії Володимир Путін підписав закон про посилення покарання за злочини в період мобілізації та в умовах збройного конфлікту, який передбачає до 10 років позбавлення волі за дезертирство, мародерство та добровільне здавання в полон.

У середині грудня російські суди почали ухвалювати перші вироки за статтею про дезертирство. Мінімальний термін, який одержують фігуранти таких справ, – три роки колонії.