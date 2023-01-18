Росія: мобілізовані, яких можуть звинуватити в дезертирстві, звернулися до Путіна

Мобілізовані з Ярославської області записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна. Вони заявляють, що під час бойових дій в Україні командир наказав їм відступати, але тепер він заперечує це і звинувачує своїх підлеглих у самовільній втечі. Військовослужбовці кажуть, що їх хочуть звинуватити в дезертирстві.

Військові уточнюють, що потрапили під обстріл із танків та мінометів, а в них були тільки автомати. За їхніми словами, жодного артилерійського прикриття роти з російської сторони не було. «Командуванню на нас начхати», – доходять висновку мобілізовані.

Також вони повідомили, що у військкоматі їх обіцяли зарахувати до територіальної оборони, але направили на передову.

Відеозвернення мобілізованих опублікувало ярославське видання «Про город». У виданні уточнюють, що в його розпорядженні є дані про взводи та їхню локацію, але вони не публікуються з міркувань безпеки.

Раніше видання «Про город» писало про те, що дружини ярославських мобілізованих підготували лист до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна зі скаргами на те, що їхніх чоловіків відправили на передову, де, на їхню думку, мають діяти професійні військові. Вони заявляють, що їхні чоловіки не мають ані танків, ані кулеметів, а їхнє озброєння – це автомати 1984 року випуску. За їхніми словами, все додаткове обладнання – тепловізори, рації, далекоміри – чоловіки або купують самі, на що йде більша частина їхньої зарплати, або на них збирають гроші родичі.

За дорученням губернатора уряд Ярославської області звернувся до прокуратури з вимогою провести перевірку.

21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив у країні так звану «часткову» мобілізацію на війну в Україні та підписав відповідний указ.

28 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Путіну, що мобілізацію закінчено, оскільки завдання щодо призову 300 тисяч осіб виконано. При цьому указ про закінчення мобілізації Путін не підписував. У відповідь на депутатський запит адміністрація президента підтвердила, що указ про мобілізацію є чинним.

Після початку мобілізації з різних регіонів почала надходити інформація, що мобілізовані змушені самі збирати себе на війну. Їм не вистачає екіпірування, їх просять самостійно купити захисні засоби та аптечки. У деяких випадках для цього їхні родичі беруть кредити та мікропозики.