Російська армія втратила за добу 800 військових, літак та гвинтокрил – ЗСУ

У війні проти України РФ уже втратила близько 125 510 своїх військових, повідомив вранці 28 січня Генштаб ЗСУ.

За останню добу загинули 800 російських військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:

танки - 3189 (7 за останню добу)

бойові броньовані машини – 6344 (+4)

артилерійські системи – 2188 (+8)

РСЗВ – 453 (+1)

засоби ППО – 221

літаки – 293 (+1)

гелікоптери – 284 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6)

крилаті ракети – 796

кораблі /катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 5027 (+26)

спеціальна техніка – 199.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.