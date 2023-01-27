Генштаб: у ЗСУ формують ударні роти БПЛА

У Генеральному штабі ЗСУ заявляють про формування перших в світі ударних рот БПЛА.



«Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. В рамках проєкту «Армія дронів» Мінцифри створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами для повноцінної реалізації проєкту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА, аби забезпечити ними Сили оборони України», – йдеться у повідомленні штабу у фейсбук.

У Генштабі кажуть, що вже відібрали найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти – кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання.

Армія дронів – це комплексна програма, в рамках якої закуповуються дрони, проводиться ремонт БПЛА та навчання операторів. У липні минулого року повідомлялося, що на той час було підготовлено близько 400 військових операторів.