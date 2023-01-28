«Труднощі перекладу». У Повітряних силах ЗСУ спростували повідомлення про 24 винищувачі F-16

У Повітряних силах ЗСУ повідомлення щодо 24 винищувачів F-16 пояснили «труднощами перекладу» і наголосили, що така інформація про винищувачі є «дуже чутливою».

«Класичні труднощі перекладу… Вийшло, що я заявив, що Україна хоче отримати 24 винищувачі F-16. Не було жодних заяв. Такі речі дуже негативно впливають. Інформація дуже чутлива. І не люблять партнери, коли видається бажане за дійсне. Про що йде мова? Україна визначилась з тим, що нам потрібно переходити на ті типи західної техніки – скільки буде певних бригад у майбутньому сучасних багатоцільових літаків, які зможуть забезпечити охорону нашої країни», – сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україні не дадуть одразу бригаду чи декілька літаків, коли це буде відбуватися поетапно.

«Мова буде йти про постачання певними підрозділами, як це робиться і з іншим типами озброєння. Бачимо: IRIS-T – одна батарея, NASAMS – дві. Такий же процес буде, поки буде проходити адаптація, навчання особового складу – льотчиків, інженерно-авіаційного складу також буде проходити поетапно. Тому спочатку мова може йти про дві ескадрильї (одна ескадрилья – це дванадцять літаків). Нам не 24 літаків, нам треба щонайменше 5 бригад, у кожній три ескадрильї – це була б така кількість літаків, яка зможе забезпечити охорону повітряного простору разом з системами ППО такої величезної держави як Україна», – додав він.

Раніше іспанське видання El Pais з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната повідомило, що Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі в рамках першого пакету подібної допомоги.

Читайте також – Politico: США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.