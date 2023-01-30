Польща може надати Україні винищувачі F-16 за погодження з НАТО – Моравецький

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький припустив передачу Україні винищувачів F-16 – про це він заявив на пресконференції в Седльцях 30 січня, цитують польські медіа.

«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, будь-які інші літаки будуть реалізовуватися і, можливо, передаватися в координації з країнами НАТО. Тут ми будемо діяти в повній координації», – сказав голова польського уряду.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив цього ж дня, що робота над отримання винищувачів F-16 продовжується.

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«Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО», – прокоментував він.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних вагань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні. Проте Німеччина продовжує відмовлятися обговорювати надання Україні винищувачів.