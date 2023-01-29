Щольц вкотре відмовився передавати Україні винищувачі, аби не «підвищувати ставки»

Влада Німеччини вкотре відмовилась передавати Україні сучасні безпілотники, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Tagesspiegel.

За його словами, Німеччина відмовилась передавати винищувачі, аби не «підвищувати ставки», також «Берлін бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією».

Очільник німецького уряду зазначив, що його ставлення до постачання Україні бойових літаків не змінилося. При цьому Шольц застеріг від «вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння».

«Якщо в Німеччині розпочнуться чергові дебати після того, як щойно було ухвалено рішення (про постачання Україні танків Leopard 2, – ред.), це справить несерйозне враження і підірве довіру громадян до державних рішень», – сказав Шольц.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра раніше заявив, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо їх запросить Київ.

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер заявив, що його уряд готовий передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 та дозволити зробити це іншим країнам.

25 січня після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «вийти на постачання літаків для України».

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних вагань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.