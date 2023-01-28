Ігнат: Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі

Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі в рамках першого пакету подібної допомоги, повідомив речник ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі іспанському виданню El Pais.

Ігнат пояснив, що мова йде про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

За його словами, пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються як варіанти французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Речник Повітряних сил зазначив, що, крім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Ігнат вважає, що потрібно не менше ніж пів року на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.

25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

Також уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. Як перший крок Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів. Низка європейських країн заявили про намір надати Україні ці танки.

За словами президента України Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є 12 країн.

У Білому домі заявили, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».