Контроль використання військової допомоги. До Києва приїхали аудитори з США – Нуланд

До Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються», повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні», – сказала на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату Нуланд, яку цитує СNN.



Представниця Держдепу зазначила, що цього тижня у Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte.



За даними СNN, її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль з нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи з контролю.

Цього тижня Державний департамент заявив, що їм «невідомо про участь будь-якої допомоги США» в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони країни.

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Подібні перевірки проводилися вже раніше. У листопаді Пентагон повідомляв, що американські військові проводять інспекції в Україні, щоб переконатися, що Україна належним чином використовує зброю, надану союзниками.

У грудні у Пентагоні заявили, що США не мають інформації про те, що надана Україні зброя використовується не за призначенням.