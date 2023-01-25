Військова допомога Україні. Швейцарія зробила перший крок до скасування заборони на реекспорт своєї зброї

Парламентська комісія Швейцарії рекомендувала скасувати закон, який забороняє країнам реекспортувати швейцарську бронетехніку, зброю та іншу військову техніку в Україну для її захисту від російської агресії, наполягаючи на тому, що цей крок не порушить хвалений нейтралітет країни. Про це повідомляє AP.

Голосування Комітету Національної ради (парламенту країни) є лише першим кроком, ще немає певності, чи схвалить уряд таку відмову.



Дотримання концепції нейтралітету закріплено в Конституції Швейцарії.

Напередодні видання Neue Zürcher Zeitung повідомило, що Швейцарія може погодитися на постачання Україні бронемашин Piranha і боєприпасів до зенітних самохідних систем Gepard.

Швейцарія виробляє сімейство бронемашин Piranha (під цією маркою є БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини). Саме таку техніку пропонувала поставити Україні Данія, але дотепер дозволу не отримала. Також Швейцарія є виробником 35-міліметрових боєприпасів до зенітних самохідних систем Gepard. Їх надала Німеччина, але використання цієї зброї нині ускладнюється саме через брак боєприпасів.