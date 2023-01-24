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Швейцарія може погодитися надати Україні бронемашини та боєприпаси – Neue Zürcher Zeitung

Зенітна самохідна система Gepard (на фото) здатна збивати, зокрема, іранські дрони, але використання цих машин ускладнене через брак швейцарських боєприпасів

Швейцарія може погодитися на постачання Україні бронемашин Piranha і боєприпасів до зенітних самохідних систем Gepard, пише 24 січня видання Neue Zürcher Zeitung у матеріалі «Вибуховий поворот в експорті зброї: Швейцарія нібито сприятиме в доставці Україні боєприпасів і танків».

За повідомленням газети, швейцарські соціал-демократи, які дотепер не погоджувалися на пропозицію комісії з політики безпеки Національної ради (парламенту країни), відмовилися від своєї попередньої позиції. Тепер Німеччина, Данія та Іспанія можуть отримати дозвіл на реекспорт зброї зі Швейцарії в Україну.

Тиск на Швейцарію тривав кілька місяців. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, перебуваючи в Давосі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму, заявив телерадіокомпанії SRF, що всі держави тепер мають підтримати Україну. Щодо Швейцарії керівник альянсу сказав: «Ідеться не про нейтралітет (Швейцарія мотивувала відмову в наданні зброї своєю політикою нейтралітету – ред.). Ідеться про право на самозахист».

Швейцарія виробляє сімейство бронемашин Piranha (під цією маркою є БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини). Саме таку техніку пропонувала поставити Україні Данія, але дотепер дозволу не отримала. Також Швейцарія є виробником 35-міліметрових боєприпасів до зенітних самохідних систем Gepard. Їх надала Німеччина, але використання цієї зброї нині ускладнюється саме через брак боєприпасів.

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