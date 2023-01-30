Байден: США не нададуть Україні винищувачі F-16

Президент США Джо Байден негативно відповів на запитання, чи нададуть Сполучені Штати Україні винищувачі F-16. Про це пізно ввечері 30 січня повідомила українська служба «Голосу Америки» в телеграмі.

«На запитання журналістки «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко, чи нададуть США винищувачі F-16 Україні, президент США Джо Байден відповів «Ні». Раніше в Білому домі заявляли, що не виключають поставок озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16. Деякі європейські країни, зокрема, Нідерланди та Польща, також заявили, що не проти надати Україні зі своїх арсеналів американські винищувачі», – ідеться в повідомленні.

Раніше 30 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає надання Україні таких літаків, але при цьому назвав кілька умов. Серед них, за словами французького лідера, є те, щоб надання такого обладнання не призвело до ескалації напруженості або не використовувалося «для атаки російської землі», а також щоб це не «послабило потенціал французької армії».

Він також додав, що Україні доведеться офіційно подати запит на літаки.

Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії. Серед наступних потреб ЗСУ називають військові літаки та ракети більшої дальності, ніж наявні нині на озброєнні GMLRS, які можуть вражати обʼєкти противника на відстані до 70 кілометрів.